Мариуполь Донбасс Мир и Украина Происшествия Экономика и закон Образование Видео
Аналитика Здоровье Спорт Журналистский блок История Мариуполя

Мариуполь отмечает Хэллоуин

29.10 в 10:19

В ночь с 31 октября на 1 ноября Украина традиционно отметит Хэллоуин. Он происходит от древнего кельтского праздника жатвы и дней мертвых. Традиция возникла более 2000 лет назад.

В Мариуполе уже начали отмечать Хэллоуин, ведь с каждым годом этот праздник становится все более популярным в нашем городе.

Так, различные учреждения, организации и заведения украсили помещения тематическими атрибутами, в том числе и традиционными фигурами из тыкв, и подготовили для мариупольцев специальные вечеринки.

Кроме того, в некоторых магазинах местные жители могут купить сладости или прочие вещи в виде нечисти, черепов и прочей атрибутики Хэллоуина.

Сами мариупольцы с удовольствием выдумывают оригинальные костюмы, разукрашивают лица, пугают знакомых и выкладывают такие фото в социальных сетях в метками #halloween и #mariupol.

/uploads/news/964x620/wC20jsUO.jpg
/uploads/news/964x620/wQN8ZDJ9.jpg
/uploads/news/964x620/NPTHwqVg.jpg
/uploads/news/964x620/OxNYfdMS.jpg
/uploads/news/964x620/II9Qy9Ve.jpg
/uploads/news/964x620/lbvB8xnQ.jpg
/uploads/news/964x620/a99WXWnn.jpg
/uploads/news/964x620/tbudalx0.jpg
2017-10-29 10:19:00
Важные новости
В Донецкой области «заминировали» жилой дом напротив полицейского участка
29.10 в 09:32
«Нервничаешь, Динамо?»: мариупольцы вновь посмеялись над киевским клубом
29.10 в 09:05
Лента новостей
Мариуполь отмечает Хэллоуин
29.10 в 10:19
В Донецкой области «заминировали» жилой дом напротив полицейского участка
29.10 в 09:32
«Нервничаешь, Динамо?»: мариупольцы вновь посмеялись над киевским клубом
29.10 в 09:05
Митингующие под Радой начали блокировать Roshen в Виннице и Яготине
29.10 в 08:20
Украина перешла на зимнее время
29.10 в 07:54
Не забудьте ночью перевести стрелки часов!
28.10 в 20:25
Что происходит в Каталонии
28.10 в 19:55
Мариупольская организация союза художников Украины показала свои лучшие произведения
28.10 в 19:33