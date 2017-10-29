Мариуполь отмечает Хэллоуин

В ночь с 31 октября на 1 ноября Украина традиционно отметит Хэллоуин. Он происходит от древнего кельтского праздника жатвы и дней мертвых. Традиция возникла более 2000 лет назад.

В Мариуполе уже начали отмечать Хэллоуин, ведь с каждым годом этот праздник становится все более популярным в нашем городе.

Так, различные учреждения, организации и заведения украсили помещения тематическими атрибутами, в том числе и традиционными фигурами из тыкв, и подготовили для мариупольцев специальные вечеринки.

Кроме того, в некоторых магазинах местные жители могут купить сладости или прочие вещи в виде нечисти, черепов и прочей атрибутики Хэллоуина.

Сами мариупольцы с удовольствием выдумывают оригинальные костюмы, разукрашивают лица, пугают знакомых и выкладывают такие фото в социальных сетях в метками #halloween и #mariupol.