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Мариуполь посетил Министр-советник Посольства Японии в Украине

2.11 в 11:38

В Мариуполь приехал Министр-советник Посольства Японии в Украине Мичио Харада. Он встретился с мэром Вадимом Бойченко и обсудил с ним дальнейшее сотрудничество Японии и Мариуполя.

По словам Вадима Бойченко, Япония уже не раз помогала и поддерживала прифронтовой город. Так, производился капитальный ремонт Левобережного районного центра социальных служб для семьи, детей и молодежи, оборудование территориального центра, улучшалось медицинское и спортивное оснащение, выделялась материальная помощь переселенцам. А летом стену одной из школ МКР «Восточный» украсил мурал «Рукавичка», нарисованный японским художником, сообщает пресс-служба горсовета.

«Спасибо за то, что уделяете внимание самым острым проблемам города – медицине, детству, переселенцам. Мы знаем, что сначала конфликта в Украине Япония занимает принципиальную позицию относительно территориальной целостности нашей страны. Я уверен, что благодаря такой слаженной позиции всего мирового сообщества нам удалось отодвинуть линию фронта от нашего города. И сегодня он зажил новой жизнью и начал формировать новые смыслы видения своего будущего. А мы видим Мариуполь витриной восстановленного украинского Донбасса, сильным, умным и вдохновляющим городом», - отметил Вадим Бойченко.

В свою очередь, Мичио Харада рассказал, что давно хотел посетить Мариуполь, ведь за полтора года работы в Украине он ни разу здесь не был. По его словам, японские партнеры готовы в дальнейшем оказывать различную помощь нашей стране и гуманитарную поддержку Донбассу.

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2017-11-02 11:38:00
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