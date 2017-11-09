Мариуполь присоединился к празднованию Дня украинской письменности и языка

Сегодня в Украине отмечают День украинской письменности и языка.

Мариуполь присоединился к празднику. Так, в Приазовском государственном техническом университете состоялся конкурс «Голос украинского Мариуполя». В нем приняли участие старшеклассники, студенты.

Соревнования проходили в виде телепередачи и конкурсанты демонстрировали номера в музыкальном, информационном, научно-популярном жанре и формате ток-шоу.

Присутствующие на конкурсе смогли узнать много нового об украинском языке, письменности, их истоках, лингвистических аспектах.