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«Мариуполь» проиграл «Ворскле»

21.08 в 08:19

Вчера, 20 августа, в рамках шестого тура УПЛ на стадионе в Полтаве местная «Ворскла» сыграла с «Мариуполем».

Перед поединком у «Ворсклы» было 10 набранных баллов и четвертая позиция в турнирной таблице. Команда Севидова, в свою очередь, имела на два пункта меньше и замыкала первую шестерку.

За всю игру командам не удалось забить ни одного мяча, и лишь на 83-й минуте ребятам из «Ворсклы» удалось открыть счет, оформив гол. Таким образом, поединок закончился победой хозяев поля со счетом 1:0.

Как итог, команда Сачко набирает три пункта и поднимается на третью строчку таблицы. «Мариуполь» же остается шестым.

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2017-08-21 08:19:00
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