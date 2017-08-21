«Мариуполь» проиграл «Ворскле»
21.08 в 08:19
Вчера, 20 августа, в рамках шестого тура УПЛ на стадионе в Полтаве местная «Ворскла» сыграла с «Мариуполем».
Перед поединком у «Ворсклы» было 10 набранных баллов и четвертая позиция в турнирной таблице. Команда Севидова, в свою очередь, имела на два пункта меньше и замыкала первую шестерку.
За всю игру командам не удалось забить ни одного мяча, и лишь на 83-й минуте ребятам из «Ворсклы» удалось открыть счет, оформив гол. Таким образом, поединок закончился победой хозяев поля со счетом 1:0.
Как итог, команда Сачко набирает три пункта и поднимается на третью строчку таблицы. «Мариуполь» же остается шестым.
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2017-08-21 08:19:00
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