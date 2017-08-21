«Мариуполь» проиграл «Ворскле»

Вчера, 20 августа, в рамках шестого тура УПЛ на стадионе в Полтаве местная «Ворскла» сыграла с «Мариуполем».

Перед поединком у «Ворсклы» было 10 набранных баллов и четвертая позиция в турнирной таблице. Команда Севидова, в свою очередь, имела на два пункта меньше и замыкала первую шестерку.

За всю игру командам не удалось забить ни одного мяча, и лишь на 83-й минуте ребятам из «Ворсклы» удалось открыть счет, оформив гол. Таким образом, поединок закончился победой хозяев поля со счетом 1:0.

Как итог, команда Сачко набирает три пункта и поднимается на третью строчку таблицы. «Мариуполь» же остается шестым.