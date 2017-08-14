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Мариуполь в огне: в городе побит антирекорд по количеству пожаров

14.08 в 15:45

Прямо сейчас в Мариуполе представители ГСЧС проводят брифинг по вопросу участившихся пожаров в городе из-за жары. По словам специалистов, огонь шокирующими темпами уничтожает природу и здания в Мариуполе.

По последним данным спасателей, в минувшие выходные уже побит антирекорд по количеству пожаров: с вечера пятницы до сегодняшнего утра насчитали 200 возгораний, 86 из них – только за вчерашний день, пишет MRPL.CITY.

«Мариупольские новости» писали о самых крупных происшествиях, и не только в разных районах города, но и за его пределами. Напомним, горели два жилых дома в переулке Спартаковском, сухая трава возле дома на улице Лавицкого, балка в районе проспекта Металлургов, база стройматериалов, посадка на трассе «Мариуполь-Запорожье» и лес под Федоровкой Никольского района.

Кроме того, масштабный пожар произошел возле СК "Ильичевец", причем он несколько раз вспыхивал с новой силой.

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2017-08-14 15:45:00
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