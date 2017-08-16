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Мариуполь за деньги областного бюджета решает проблемы водоснабжения и ливневых стоков

16.08 в 10:17

Не за горами осень, пора дождей, когда центр Мариуполя превращается в сплошную реку. Однако местные власти обещают: вскоре эта проблема будет решена. Сейчас идет реконструкция системы водоотведения от улицы Леваневского до Казанцева.

Кроме того, продолжается капитальный ремонт водовода по улице 8 Марта, где раньше происходило по 4 порыва на день. После завершения работ 75 тысяч жителей Кальмиусского района забудут о проблеме отсутствия воды из-за аварий, сообщает пресс-служба горсовета.

Все эти проекты реализуют за деньги областного бюджета. Вчера с ходом работ ознакомился губернатор Донетчины Павел Жебривский. По его словам, все идет по графику.

«В этом году мы вошли в активную стадию реализации проектов по водоснабжению и водоотведению. Они решат застарелые проблемы города на многие годы», - подчеркнул городской голова Вадим Бойченко.

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2017-08-16 10:17:00
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