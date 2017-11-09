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«Мариупольавтодор» продолжает текущий ремонт дорог в Кальмиусском районе

9.11 в 16:56

Мариупольский «Автодор» в текущем году проводит ремонт 9 дорог во всех районах города. На выполнение работ из городского бюджета выделено порядка 37 миллионов гривен. Об этом сообщил городской голова Вадим Бойченко, который лично проверил качество завершенных ремонта в Кальмиусском районе.

Здесь провели текущий ремонт на пр. Свободы и ул. Лобачевского. «Автодоровцы» подготовили основание покрытия из шлака и крошки асфальтобетона, установили бордюры и уложили асфальт. Сумма инвестиций на эти два объекта составила свыше 2 млн грн.

«Автодор» не обошел стороной и прилегающую территорию: заасфальтирована проезжая часть улиц, а также подъезды к ним, благоустроены тротуары, нанесена дорожная разметка.

Вадим Бойченко отметил, что коммунальному предприятию города в ремонте дорог помогает подрядчик с многолетним опытом.

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2017-11-09 16:56:00
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