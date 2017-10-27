Мариуполь - безопасный город: в этом убедился эксперт одного из крупнейших банков Германии

В Мариуполь с рабочим визитом прибыл эксперт по безопасности немецкого банка KfW Рой Бергельт. На протяжении трех дней он анализировал ситуацию в городе и сегодня на встрече с мэром Вадимом Бойченко подвел итоги, передает пресс-служба мэрии.

Как рассказал Рой Бергельт, в Мариуполь он ехал с информацией о том, что практически в черте города ведутся боевые действия.

«Приехав сюда я удивился. Информация оказалась ложной. Здесь действительно безопасно. Люди свободно гуляют в вечернее время по улицам, а это показатель того, что они чувствуют себя защищенными», - подчеркнул представитель банка.

В свою очередь Вадим Бойченко отметил, что сегодня Мариуполь - это один из самых безопасных городов Украины. Таких результатов удалось достигнуть благодаря проведенной работе на всех уровнях, особенно с представители правоохранительных органов. В частности, реализован инновационный проект «Безопасный город».

В завершение встречи Рой Бергельт заверил мэра, что всю собранную информацию передаст своим коллегам для дальнейшей проработки стратегии развития партнерских взаимоотношений.

В мэрии подчеркнули, что высокий уровень безопасности в Мариуполе уже оценили европейские инвесторы и несколько крупных банков.