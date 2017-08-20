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Мариупольчанка при помощи мобильного приложения «Полиция 102» спасла жизнь 9-ти месячному малышу

20.08 в 18:08

Вчера, 19 августа, около 17:00 жительнице Мариуполя пришлось на практике проверить функцию «Свидетель» в мобильном приложении «Полиция 102».

Она увидела на улице человека с детской коляской, который едва держался на ногах. Женщина воспользовалась мобильным приложением и передала в Единый аналитический сервисный центр информацию о бродящем в Приморском районе мужчине в состоянии сильного алкогольного опьянения, с младенцем. Для предупреждения возможных трагических последствий она вызвала полицейских.

Прибывший по указанному адресу наряд правоохранителей застал коляску с 9-ти месячным  ребёнком на проезжей части дороги. В любой момент могло произойти непоправимое.

На место происшествия немедленно вызвали мать мужчины. Семья взята под надзор сотрудников ювенальной превенции полиции.

Полиция Донетчины благодарна жителям за активную гражданскую позицию и за сотрудничество с правоохранителями.

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2017-08-20 18:08:00
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