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Мариупольчанка пыталась отправить почтой порох и патроны

18.08 в 19:01

В Мариуполе в одном из почтовых отделений правоохранители проверили посылку у женщины и нашли внутри бумажный пакет с веществом, внешне похожим на порох, весом около 100 граммов, и более 20 патронов различного калибра.

Посылку женщина хотела отправить в Одессу. О том, что внутри боеприпасы – она не знала: говорит, выполняла просьбу знакомому, сообщает пресс-служба горуправления полиции.

Владельцем боеприпасов оказался мужчина, который ранее не привлекался к уголовной ответственности.

Данный факт занесен в Единый реестр досудебных расследований с квалификацией по ч.1 ст.263 "Незаконное хранение оружия и боеприпасов" Уголовного кодекса Украины, за что предусмотрено до 7 лет лишения свободы.

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2017-08-18 19:01:00
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