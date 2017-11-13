Мариуполец может получить тюремный срок за хранение более 100 патронов к различному оружию

Под внимание правоохранителей попал мариуполец, который является владельцем охотничьего карабина и имеет разрешение к нему.

Во время проверки в его доме были найдены 118 патронов различного калибра, сообщили в полиции.

50-летний мужчина признался, что нашел боеприпасы еще 12 лет назад, когда разбирал хозяйственное здание. Затем перевез и хранил патроны в своем доме. Почему не сдал находку правоохранителям, он так и не ответил.

Патроны были изъяты, а по данному факту возбуждено уголовное производство. Мариупольцу грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.