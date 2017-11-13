Мариуполь Донбасс Мир и Украина Происшествия Экономика и закон Образование Видео
Аналитика Здоровье Спорт Журналистский блок История Мариуполя

Мариуполец может получить тюремный срок за хранение более 100 патронов к различному оружию

13.11 в 20:56

Под внимание правоохранителей попал мариуполец, который является владельцем охотничьего карабина и имеет разрешение к нему.

Во время проверки в его доме были найдены 118 патронов различного калибра, сообщили в полиции.

50-летний мужчина признался, что нашел боеприпасы еще 12 лет назад, когда разбирал хозяйственное здание. Затем перевез и хранил патроны в своем доме. Почему не сдал находку правоохранителям, он так и не ответил.

Патроны были изъяты, а по данному факту возбуждено уголовное производство. Мариупольцу грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

/uploads/news/964x620/27GfjFnn.jpg
/uploads/news/964x620/BPwOkoIl.jpg
2017-11-13 20:56:00
Важные новости
На станции Камыш-Заря вблизи Мариуполя появится еще одна колея
13.11 в 20:39
В Мариуполе обсудили создание достаточного числа парковочных мест для инвалидов и штрафы за их отсутствие
13.11 в 19:10
Лента новостей
Мариуполец может получить тюремный срок за хранение более 100 патронов к различному оружию
13.11 в 20:56
На станции Камыш-Заря вблизи Мариуполя появится еще одна колея
13.11 в 20:39
В Мариуполе обсудили создание достаточного числа парковочных мест для инвалидов и штрафы за их отсутствие
13.11 в 19:10
Украина договаривается о безвизе еще с двумя государствами
13.11 в 18:42
Германия выделит жителям Донбасса €1,5 миллиона помощи
13.11 в 18:31
С 10 декабря начнет ходить еще один ежедневный поезд «Мариуполь-Киев»
13.11 в 18:14
В Донецкой области на растяжке в поле подорвалась 54-летняя женщина
13.11 в 17:54
В восстановленной кафедре военной подготовки в Мариуполе будет дневная и заочная форма обучения
13.11 в 17:41