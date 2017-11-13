Мариуполец может получить тюремный срок за хранение более 100 патронов к различному оружию
13.11 в 20:56
Под внимание правоохранителей попал мариуполец, который является владельцем охотничьего карабина и имеет разрешение к нему.
Во время проверки в его доме были найдены 118 патронов различного калибра, сообщили в полиции.
50-летний мужчина признался, что нашел боеприпасы еще 12 лет назад, когда разбирал хозяйственное здание. Затем перевез и хранил патроны в своем доме. Почему не сдал находку правоохранителям, он так и не ответил.
Патроны были изъяты, а по данному факту возбуждено уголовное производство. Мариупольцу грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.
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2017-11-13 20:56:00
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