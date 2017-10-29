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Мариуполец перевел мошенникам 30 тысяч гривен за «выигранный» автомобиль

29.10 в 15:58

В Мариуполе с каждым днем увеличивается количество и мошенников, и их жертв. И вот недавно «на удочку» аферистов попался 24-летний парень.

Как сообщает пресс-служба горуправления полиции, ему на мобильный телефон пришло сообщение якобы от одного из автосалонов с информацией о том, что парень выиграл автомобиль. За подробностями выигрыша надо было обратиться по указанному номеру. Оператор сообщил, что для получения машины необходимо было оплатить налог – 30 тысяч гривен.

Обрадованный «счастливчик» сразу же перевел сумму. Когда он уже понял, что его обманули, обратился в правоохранительные органы.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3-х лет.

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2017-10-29 15:58:00
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