Мариуполец перевел мошенникам 30 тысяч гривен за «выигранный» автомобиль

В Мариуполе с каждым днем увеличивается количество и мошенников, и их жертв. И вот недавно «на удочку» аферистов попался 24-летний парень.

Как сообщает пресс-служба горуправления полиции, ему на мобильный телефон пришло сообщение якобы от одного из автосалонов с информацией о том, что парень выиграл автомобиль. За подробностями выигрыша надо было обратиться по указанному номеру. Оператор сообщил, что для получения машины необходимо было оплатить налог – 30 тысяч гривен.

Обрадованный «счастливчик» сразу же перевел сумму. Когда он уже понял, что его обманули, обратился в правоохранительные органы.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3-х лет.