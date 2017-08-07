Мариуполец провел 5 дней в одной квартире с двумя трупами

В Мариуполе в правоохранительные органы обратились жители одного из домов в центре города, которые сообщили о трупном запахе. Прибывшие на место происшествия оперативники нашли в квартире 45-летнего мужчину и два трупа, которые лежали друг на друге, а сверху были прикрыты тряпками. Погибшие – 88-летняя мать мужчины и его сестра.

Как выяснилось, убийца - инвалид детства, имеет психологическое заболевание, к продуктивному контакту пока не доступен. Он забил своих мать и сестру, после чего прожил 5 дней, не выходя из квартиры, вместе с трупами родных, сообщает пресс-служба областного главка полиции.

Задержанный направлен в специализированную больницу.