Мариуполец пытался замести следы убийства собственной жены

Информация о том, что мужчина обнаружил в доме труп жены поступило на линию 102 вчера 4 ноября. Прибывшая на место следственно-оперативная группа нашла тело 49-летней женщины, которая лежала в постели с колото-резаной раной на ноге в районе икры. Предварительно установлено, что женщина умерла от потери крови, сообщили в полиции.

В ходе осмотра на прилегающей к дому территории и в самом помещении орудие преступления найдено не было.

47-летний мужчина объяснил, что накануне вечером они с женой выпили спиртное и легли спать. Проснувшись утром, он увидел в ее постели кровь и сразу сообщил в полицию.

Правоохранители установили, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за причинение тяжких телесных повреждений. Он до последнего стоял на своем, при этом путался в показаниях и в конечном итоге признался в содеянном.

По словам мужчины, вечером они поссорились, и жена ударила его несколько раз по лицу. После скандала она отправилась отдохнуть, а он в отместку взял нож и нанес ранение, не предполагая, что жена умрет от потери крови. Утром, когда понял, что натворил, выбросил орудие преступления на улице подальше от дома.

По данному факту открыто уголовное производство. Мариупольцу грозит до 10 лет тюрьмы.