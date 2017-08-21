Мариуполец в составе украинской сборной завоевал первую медаль Всемирной Универсиады
21.08 в 14:56
В Столице Тайвани проходит Всемирная Универсиада, в которой принимает участие и сборная Украины.
Всего в национальной команде 179 спортсменов, и четверо из них – мариупольцы. Один из них – Игорь Радивилов – уже выступил в составе команды гимнастов. В результате они завоевали серебряную медаль, сообщает пресс-служба горсовета.
В Универсиаде также принимают участие наш прыгун в воду Станислав Олиферчик, ушуистка Анна Терещенко и баскетболист Богдан Ясиненко.
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2017-08-21 14:56:00
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21.08 в 14:07