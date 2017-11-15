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Мариуполец за 19 тысяч гривен купил в интернете вместо бумаги… камни

15.11 в 09:54

В Мариуполе в правоохранительные органы обратился 52-летний мужчина, который стал жертвой интернет-мошенника. В начале ноября он увидел на одном сайте объявление об оптовой продаже бумаги. Продавец требовал полную предоплату, поэтому мариуполец сразу перечислил всю необходимую сумму – 19 100 гривен.

Несколько дней мужчина ждал посылку, а когда получил – был шокирован: вместо бумаги в упаковке были поддоны с камнями. Продавец на звонки так и не ответил, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

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2017-11-15 09:54:00
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