Мариуполец «запасся» килограммом наркотического средства

Правоохранители получили информацию о том, что мариуполец хранит дома наркотические средства. Так, в ходе обыска в гараже было обнаружено и изъято: 1 газетный сверток с маслянистым веществом растительного происхождения, 2 бумажных свертка, 3 картонные коробки и 1 полиэтиленовый пакет с коноплей. Приблизительный вес изъятого составляет около 1 килограмма.

30-летний мужчина, который ранее к уголовной ответственности не привлекался, объяснил, что вырастил наркосодержащие растения на своем участке и сделал зимний запас для собственного употребления.

Открыто уголовное производство. Мариупольцу грозит до 3 лет лишения свободы.