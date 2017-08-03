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Мариупольская делегация чиновников посетила Ровно

3.08 в 13:27

Вчера мариупольская делегация в составе секретаря горсовета Степана Махсмы, депутатов и сотрудников секретариата совета приехала в Ровно, чтобы пообщаться с коллегами из другого города, обменяться опытом и укрепить дружеские связи. Следует отметить, что этот визит осуществляется в рамках Программы по обмену опытом между городами Востока и Запада Украины, которую проводит Международный Республиканский институт IRI.

Вчера мариупольские чиновники уже встречались с секретарем Ровенского городского совета Сергеем Паладийчуком, познакомились с работой аппарата совета, посетили городской Центр предоставления административных услуг, где встретились с заместителем городского головы Виталием Германом, который ранее возглавлял эту структуру.

«Гостеприимный, уютный и чистый город. Хочу отметить работу коммунальных служб, которая организована на высоком уровне. В работе городского совета увидели много нового и современного. В частности, в Киеве успешно функционирует бюджет участия. Что касается работы постоянных комиссий, то профильные комиссии рассматривают только те проекты решений, которые находятся в их компетенции. Это позволяет более тщательно и досконально изучать вопрос своего направления. В целом, Мариуполь ничем не хуже, а в некоторых моментах, на мой взгляд, даже лучше», - делится мнением депутат Владимир Курский.

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2017-08-03 13:27:00
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