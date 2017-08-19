Мариупольская достопримечательность поменяла цвет
19.08 в 17:13
Знаменитый купол волейбольного спортивного зала "Маркохим", построенного в Мариуполе в прошлом столетии, обновили.
Теперь он стал ярко-синим. Кровлю здания оригинальной формы покрасили впервые за несколько лет, что сразу бросается в глаза мариупольцам, посещающим спортзал или проходящим мимо него. В первозданном виде купол имел светло-зелёный цвет.
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2017-08-19 17:13:00
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