Мариупольская достопримечательность поменяла цвет

Знаменитый купол волейбольного спортивного зала "Маркохим", построенного в Мариуполе в прошлом столетии, обновили.

Теперь он стал ярко-синим. Кровлю здания оригинальной формы покрасили впервые за несколько лет, что сразу бросается в глаза мариупольцам, посещающим спортзал или проходящим мимо него. В первозданном виде купол имел светло-зелёный цвет.