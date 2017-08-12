Мариупольская кондитерская фабрика продана

Из более 700 мариупольцев, оставленных без работы из-за закрытия кондитерской фабрики, некоторые получат, своего рода, "пособие по безработице". Напомним, что фабрика давала рабочие места жителям Мариуполя 114 лет, её не смогли остановить ни революция,ни войны прошлого века, даже в так называемую "перестройку" коллектив "кондитерки" выстоял.

Счастливчиками, если их так можно назвать, станут только те сотрудники, которые не продали свои акции во время нескольких туров их скупки. Известно, что на момент закрытия производства 31 декабря 2014 года, 94% уставного капитала принадлежало корпорации президента Украины Петра Порошенко, и только 6% - другим акционерам.

Из открытых источников известно, что в марте этого года было принято окончательное решение собрания акционеров кондитерской фабрики о её продаже. Стоимость комплекса зданий фабрики оценивалась в 40 млн грн, а участка земли - в 25 млн грн. От бывших работников, оставшихся акционерами "кондитерки" стало известно, что фабрика продана в июне предприятию из Львова. После этого была начата фискальная проверка. После завершения работы налоговиков акционеры на собрании будут принимать решение о распределении полученных от сделки средств. Пока не известно, вырастет ли номинал акций после определения чистого дохода от продажи.