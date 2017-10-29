Мариупольская «Мелодия» не прошла в «Х-фактор»
29.10 в 11:51
Вчера, 28 октября, на телеканале СТБ вышел очередной выпуск 8-го сезона шоу «Х-фактор». Кастинги уже закончились, и в этот раз участники, в том числе и мариупольские конкурсанты, боролись за «место под солнцем» в тренировочном лагере.
В результате судьи «отсеяли» лучших и выбрали свои команды.
Напомним, мариупольский кастинг прошли участницы группы «Мелодия» ДК «Молодежный». Однако вокалистки покинули проект еще на первом этапе, исполнив на сцене песню «Я и Сара».
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2017-10-29 11:51:00
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29.10 в 11:32