Мариупольская «Мелодия» не прошла в «Х-фактор»

Вчера, 28 октября, на телеканале СТБ вышел очередной выпуск 8-го сезона шоу «Х-фактор». Кастинги уже закончились, и в этот раз участники, в том числе и мариупольские конкурсанты, боролись за «место под солнцем» в тренировочном лагере.

В результате судьи «отсеяли» лучших и выбрали свои команды.

Напомним, мариупольский кастинг прошли участницы группы «Мелодия» ДК «Молодежный». Однако вокалистки покинули проект еще на первом этапе, исполнив на сцене песню «Я и Сара».