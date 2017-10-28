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Мариупольская организация союза художников Украины показала свои лучшие произведения

28.10 в 19:33

В городе открылась выставка представителей Мариупольской организации союза художников Украины, посвященная 25-летию создания данного объединения.

Юбилейная ретроспективная экспозиция состоит из 100 работ 49 мастеров. Здесь представлены произведения медальерного искусства, живопись и графика различных лет. Зрители могут оценить абстрактные картины, портреты, пейзажи и натюрморты лучших мариупольских представителей НСХУ.

Мариупольская организация Национального союза художников создана в апреле 1992 года. Картины наших художников за 25 лет существования организации пополнили коллекции музеев Украины и бывших республик СССР. Также они находятся в частных коллекциях Америки и Европы.

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2017-10-28 19:33:00
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