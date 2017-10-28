Мариупольская организация союза художников Украины показала свои лучшие произведения

В городе открылась выставка представителей Мариупольской организации союза художников Украины, посвященная 25-летию создания данного объединения.

Юбилейная ретроспективная экспозиция состоит из 100 работ 49 мастеров. Здесь представлены произведения медальерного искусства, живопись и графика различных лет. Зрители могут оценить абстрактные картины, портреты, пейзажи и натюрморты лучших мариупольских представителей НСХУ.

Мариупольская организация Национального союза художников создана в апреле 1992 года. Картины наших художников за 25 лет существования организации пополнили коллекции музеев Украины и бывших республик СССР. Также они находятся в частных коллекциях Америки и Европы.