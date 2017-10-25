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Мариупольская полиция ищет свидетелей ДТП

25.10 в 19:04

Мариупольские правоохранители ищут очевидцев ДТП, которое произошло 16 октября в 20:40 на пересечении проспекта Мира и улицы Осипенко. Напомним, тогда столкнулись Mercedes-Benz E220 CDI и ВАЗ-211540.

В результате оба водителя получили телесные повреждения разной степени тяжести. Водителя «ВАЗа» пришлось вырезать из машины.

Сейчас продолжается досудебное расследование. Если вы владеете информацией об обстоятельствах аварии, пожалуйста, сообщите об этом по телефону: (068) 438-77-71 или 102.

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2017-10-25 19:04:00
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