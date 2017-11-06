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Мариупольская школа искусств «Звезды Приазовья» приглашает на кастинг!

6.11 в 13:22

18 ноября Мариупольская школа искусств «Звезды Приазовья» приглашает на кастинг городского конкурса «Мини топ-модель Приазовья».


ОО «Мариупольская школа искусств «Звезды Приазовья» была создана в 2016 году, но уже успешно работает по таким направлениям, как: модельный колледж, подготовка детей к школе и многое другое.

Организаторы конкурсов красоты: «Мисс Мариуполь» и «Мини топ-модель Приазовья»

Профессиональная школа моделей приглашает:

  • детей в младшую и среднюю группы от 3 до 12 лет;
  • юношей и девушек в старшие группы от 13 до 27 лет.

Программа обучения:

  • Дефиле
  • Хореография
  • Актерское мастерство и сценическое движение
  • Имиджелогия
  • Визаж и косметология
  • Этикет
  • Психология
  • Английский язык
  • ИЗО (арт-терапия)

Помимо специальных предметов, необходимых для успешной карьеры в модельном бизнесе, наши преподаватели помогают ученикам развивать качества, которые способствуют гармоничному развитию личности и достижению успеха в любой отрасли:

  • Умение общаться
  • Умение преподнести себя
  • Уверенность в себе
  • Чувство стиля
  • Лидерские качества
  • Развитие индивидуальности!
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2017-11-06 13:22:00
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