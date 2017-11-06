Мариупольская школа искусств «Звезды Приазовья» приглашает на кастинг!
6.11 в 13:22
18 ноября Мариупольская школа искусств «Звезды Приазовья» приглашает на кастинг городского конкурса «Мини топ-модель Приазовья».
ОО «Мариупольская школа искусств «Звезды Приазовья» была создана в 2016 году, но уже успешно работает по таким направлениям, как: модельный колледж, подготовка детей к школе и многое другое.
Организаторы конкурсов красоты: «Мисс Мариуполь» и «Мини топ-модель Приазовья»
Профессиональная школа моделей приглашает:
- детей в младшую и среднюю группы от 3 до 12 лет;
- юношей и девушек в старшие группы от 13 до 27 лет.
Программа обучения:
- Дефиле
- Хореография
- Актерское мастерство и сценическое движение
- Имиджелогия
- Визаж и косметология
- Этикет
- Психология
- Английский язык
- ИЗО (арт-терапия)
Помимо специальных предметов, необходимых для успешной карьеры в модельном бизнесе, наши преподаватели помогают ученикам развивать качества, которые способствуют гармоничному развитию личности и достижению успеха в любой отрасли:
- Умение общаться
- Умение преподнести себя
- Уверенность в себе
- Чувство стиля
- Лидерские качества
- Развитие индивидуальности!
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2017-11-06 13:22:00
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