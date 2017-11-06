18 ноября Мариупольская школа искусств «Звезды Приазовья» приглашает на кастинг городского конкурса «Мини топ-модель Приазовья».





ОО «Мариупольская школа искусств «Звезды Приазовья» была создана в 2016 году, но уже успешно работает по таким направлениям, как: модельный колледж, подготовка детей к школе и многое другое.

Организаторы конкурсов красоты: «Мисс Мариуполь» и «Мини топ-модель Приазовья»

Профессиональная школа моделей приглашает:

детей в младшую и среднюю группы от 3 до 12 лет;

юношей и девушек в старшие группы от 13 до 27 лет.

Программа обучения:

Дефиле

Хореография

Актерское мастерство и сценическое движение

Имиджелогия

Визаж и косметология

Этикет

Психология

Английский язык

ИЗО (арт-терапия)

Помимо специальных предметов, необходимых для успешной карьеры в модельном бизнесе, наши преподаватели помогают ученикам развивать качества, которые способствуют гармоничному развитию личности и достижению успеха в любой отрасли: