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Мариупольская школа искусств «Звезды Приазовья» приглашает на кастинг городского конкурса

8.11 в 13:48

18 ноября в 12:00 в спорткомплексе «Спартак» состоится кастинг на Городской конкурс красоты «Мини топ-модель Приазовья».

Организатор Мариупольская школа искусств «Звезды Приазовья» приглашает для участия деток от 4 до 10 лет, а также юношей и девушек от 10 до 16 лет.

Более подробную информацию можно узнать по телефонам: 068-197-75-94; 099-069-90-53. Также заявки на кастинг можно отправлять на электронную почту: zvezdypriazovya1@gmail.com.

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2017-11-08 13:48:00
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