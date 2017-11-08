Мариупольская школа искусств «Звезды Приазовья» приглашает на кастинг городского конкурса

18 ноября в 12:00 в спорткомплексе «Спартак» состоится кастинг на Городской конкурс красоты «Мини топ-модель Приазовья».

Организатор Мариупольская школа искусств «Звезды Приазовья» приглашает для участия деток от 4 до 10 лет, а также юношей и девушек от 10 до 16 лет.

Более подробную информацию можно узнать по телефонам: 068-197-75-94; 099-069-90-53. Также заявки на кастинг можно отправлять на электронную почту: zvezdypriazovya1@gmail.com.