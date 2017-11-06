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Мариупольская «Театромания» протестовала против войны перформансом

6.11 в 10:19

В ДК «Металлургов» мариупольским зрителям была представлена премьера пластического перформанса «Прощай, оружие». Создатели спектакля Ольга Самойлова и Антон Тельбизов таким образом призвали к миру, завершению кровопролития, возвращению истинных человеческих ценностей добра и любви.

Отметим, что эта тема красной нитью проходит через все работы народного мариупольского театра и очень эмоционально воспринимается зрителями.

Жители Мариуполя высоко оценили новую экспериментальную постановку «Театромании». «Прощай, оружие» стало ярким событием театральной жизни нашего города.

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2017-11-06 10:19:00
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