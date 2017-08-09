Мариупольские чиновники помогут пенсионеру с инвалидностью установить МАФ в Мариуполе

Для поддержки пенсионера, которому для восстановления нового МАФа вместо снесённого за несоответствие нормативам, нужно 50 тысяч гривен, мэр Мариуполя организовал сопровождение специалистов профильных служб. Вадим Бойченко дал месяц чиновникам на то, чтобы мариупольцу помогли принять участие в областной программе поддержки малого бизнеса «Український Донецький куркуль».

Также пенсионеру помогут определить место установки МАФа, согласно введённой в городе схеме размещения торговых точек в Левобережном районе.

Мэр отметил, что это будет пилотным проектом в городе, примеру которого смогут последовать предприниматели, требующие помощи.