Мариупольские дети передали Петру Порошенко оригинальный сувенир в национальных цветах Украины

Сегодня в Мариуполе находился президент Украины Петр Порошенко, который по случаю Дня морской пехоты отметил медалями и орденами морпехов и пограничников, защищающих наш город. Торжественное мероприятие состоялось в аэропорту.

Здесь же глава государства уже сам принимал подарок от мариупольских детей. Сувенир от учащихся школы №37 передали представители городских СМИ. Школьники в технике оригами создали композицию из двух летящих над землей журавлей, оформленных в национальные цвета Украины.

Петр Порошенко поблагодарил ребят за подарок.

Нужно отметить, что это не первый сувенир президенту от детей Мариуполя. В прошлый его приезд они передали главе государства глобус, созданный своими руками.