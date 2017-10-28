Мариупольские греки и гости в теплой обстановке отметили День «Охи»

В мариупольском культурном центре «Меотида» по случаю знаменательной даты собрались многочисленные гости, чтобы отметить один из наиболее значимых национальных праздников Греции - «Охи», передает пресс-служба мэрии.

Мероприятие прошло в теплой дружественной обстановке. Стоит отметить, что в этот день украинцы отмечают годовщину освобождения страны от нацистских захватчиков, а греки – годовщину решительного «Нет» фашизму.

В приветственном слове секретарь совета Степан Махсма отметил, что самое важное сегодня – это наше единство: «Истории подвигов народов Греции и Украины похожи. Греки в каждом поколении боролись за свою независимость, за свои границы, за свое возрождение и развитие. Сегодня Украина тоже борется за свою независимость и самостоятельность».

Присутствующие почтили память погибших во время Второй мировой войны минутой молчания.Праздник продолжили студенты МГУ исполнением художественных номеров. Также юные мариупольцы отправились возлагать цветы к памятнику 221-й стрелковой дивизии, освободившей Мариуполь от фашистской оккупации в сентябре 1943 года.

Справка: 28 октября 1940 года является важной датой в мировой истории. Именно в этот день греческий народ сказал «Нет» (по-гречески «Охи») фашизму во время Второй мировой войны. Тогда миллионы греков вышли на улицы, чтобы поддержать свое правительство. В течение войны 28 октября ежегодно отмечалось греческими общинами по всему миру и в самой Греции. После войны этот день стал официальным государственным праздником.