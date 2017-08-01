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Мариупольские коммунальщики ведут «охоту» за сухими деревьями и ветками

1.08 в 15:59

С 31 июля в Центральном районе «Зеленстрой» начал работу по обвалу и спилу сухих деревьев и веток. Сейчас коммунальщики в составе 5 человек трудятся в Театральном сквере, сообщает пресс-службе горсовета.

В помощь «зеленстроевцам» выделено две единицы техники – автовышка и машина для погрузки. Сделать всё планируют до конца текущей недели.

«Под снос попадает порядка 40 сухостойных деревьев. Также обращаем внимание на сухие ветки, которые появились в течение года», - рассказал прораб Центрального участка КП «Зеленстрой» Павел Миргородский.

Аналогичную работу проведут и в парке «Победы». Также «Зеленстрой» занимается спилом веток в «Уютных дворах» и ликвидацией сухостоя на аварийных участках.

Отмечается, что спиленные ветки хранятся на складе. А во время отопительного периода их будут выделять на блок-посты и малоимущим гражданам.

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2017-08-01 15:59:00
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