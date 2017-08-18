Мариупольские пенсионеры поправляют здоровье с помощью спорта
18.08 в 16:59
В Мариуполе специалисты проводят гимнастику для пожилых людей, причем занятия проходят прямо на улице – под открытым небом. Уже второй год подряд трижды в неделю пенсионеры проводят утром вместе со спортом.
Немолодые спортсмены признаются, что всего за несколько месяцев занятий состояние значительно улучшается: ноги и спина не болят, повышается иммунитет, люди становятся более активными и выносливыми.
По словам тренеров, они занимаются не только суставной гимнастикой, но и йогой. Заниматься приходят люди с диабетом, с большими проблемами с позвоночником и ногами. Упражнения хоть и не сложные, но попотеть придется.
Инструкторы уверяют: принять участие в занятиях может каждый, надо лишь заранее записаться.
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2017-08-18 16:59:00
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