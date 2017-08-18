Мариупольские пенсионеры поправляют здоровье с помощью спорта

В Мариуполе специалисты проводят гимнастику для пожилых людей, причем занятия проходят прямо на улице – под открытым небом. Уже второй год подряд трижды в неделю пенсионеры проводят утром вместе со спортом.

Немолодые спортсмены признаются, что всего за несколько месяцев занятий состояние значительно улучшается: ноги и спина не болят, повышается иммунитет, люди становятся более активными и выносливыми.

По словам тренеров, они занимаются не только суставной гимнастикой, но и йогой. Заниматься приходят люди с диабетом, с большими проблемами с позвоночником и ногами. Упражнения хоть и не сложные, но попотеть придется.

Инструкторы уверяют: принять участие в занятиях может каждый, надо лишь заранее записаться.