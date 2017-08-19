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Мариупольские спасатели оказали помощь экипажу повреждённой в районе СРЗ в Азовском море яхты

19.08 в 19:20

По сообщению пресс-службы Мариупольского городского совета, вчера, 18 августа, сотрудниками аварийно-водолазной службы была оказана помощь экипажу повреждённой яхты.

В сообщении сказано: „Спасатели аварийно-водолазной службы оказали помощь экипажу поврежденной яхты. Яхта "Виолетта" ХРК 0254к (регистрация - город Харьков) с экипажем на борту отбуксирована спасательным катером в бухту коммунального водно-спортивного центра“.

Отмечается, что 18 августа в 13:20 поступило сообщение в дежурную часть СВС-1 от капитана яхты Виолетта ХРК 0254к о повреждении мачты вследствие усиления ветра, к тому же яхта дала течь. Капитан сообщил, что экипаж яхты в количестве трёх яхтсменов терпит бедствие.

В СВС-1 незамедлительно была объявлена тревога Сбор-Авария и спасательный катер направился в данный квадрат на помощь экипажу яхты.

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2017-08-19 19:20:00
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