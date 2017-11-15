Мариупольские водители не хотят идти на работу в ТТУ даже за 10 тысяч гривен в месяц

Сегодня в Мариуполе прошло заседание исполкома, в ходе которого были подняты транспортные проблемы. Так, было решено реорганизовать маршруты, которые нецелесообразны и не пользуются достаточным спросом, а там, где ежедневно наблюдаются очереди и давка – увеличить количество транспорта.

Несмотря на то, что местные власти пытаются развивать и популяризировать муниципальный транспорт – остро стоит вопрос нехватки водителей. Сейчас открытыми остаются 40 вакансий, но желающих занять эти должности нет, сообщает пресс-служба горсовета.

Поэтому мэр Вадим Бойченко поручил создать специальную комиссию, которая выяснит причины этой проблемы. В нее войдут представители профильных отделов исполкома и центра занятости, которые разузнают, почему из 3,5 тысяч официально не трудоустроенных мариупольцев приобрести профессию водителя МТТУ нет желающих.

При этом директор Департамента транспорта и связи Василий Клат отметил, что уже в ноябре текущего года вместе с премиями заработная плата водителей МТТУ составила около 10 тысяч гривен.