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Мариупольские вузы подписали меморандум о сотрудничестве с литовской компанией

3.11 в 08:47

Как сообщалось ранее, вчера была презентована программа «Місто для людей Маріуполь» литовской группы «Civinity», которая вместо ЖЭКов будет обслуживать жилые дома города.

И во время презентации был подписан меморандум о сотрудничестве между литовской компанией и двумя мариупольскими вузами - лицеем строительства и высшим металлургическим профессиональным училищем, сообщает пресс-служба горсовета.

Теперь студенты этих учебных учреждений смогут проходить практику на предприятии, а после и остаться здесь работать.

«Это первый шаг к тому, чтобы привлечь на работу в жилищно-коммунальную сферу молодых специалистов. Таким образом, мы предоставляем молодежи возможность найти работу в Мариуполе, заинтересовать их оставаться работать в нашем городе», - отметил заместитель городского головы Михаил Когут.

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2017-11-03 08:47:00
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