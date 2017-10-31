Мариупольский «Автодор» занялся ремонтом дорог в Кальмиусском районе

«Мариупольавтодор» продолжает ямочный и капитальный ремонт дорог во всех районах города.

Начала ремонта дождалась и улица Лобачевского в Кальмиусском районе, которая была настоящим испытанием для автомобилистов из-за ям и выбоин. Всего будет уложено порядка 800 тонн асфальта, а это 5,5 тысяч квадратных метров дорожного полотна.

В настоящее время ведутся работы на участке длиной в 850 метров. Завершить их «автодоровцы» планируют до конца текущей недели, если позволят погодные условия. Об этом рассказал заместитель директора «Мариупольавтодора» Альберт Соколов.

Остальные дороги Кальмиусского района, требующие внимания, тоже будут капитально отремонтированы и заасфальтированы. Это касается участков и по проспекту Металлургов, и по проспекту Никопольскому. К тому же, к капитальному ремонту дорог Мариуполя приступила турецкая компания, и решение этой многолетней проблемы будет идти быстрее.

Кроме того, в конце года «Автодор» активизирует работу и по ремонту внутридворовых дорог в ОСМД.