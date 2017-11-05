Мариупольский боец завоевал пояс чемпиона мира ISKA по кикбоксингу

Вчера в Германии состоялся чемпионат мира ISKA по кикбоксингу, где прошел боевой марафон из 18 поединков. В центре соревнований оказалось противостояние мариупольского бойца Александра Олейника и турецкого атлета Сахина Селахаттина.

В результате зрелищного поединка мариуполец добился убедительной победы и отобрал у соперника чемпионский пояс.

«Победа! Очень тяжелая, но победа! Спасибо, кто был с нами, болел за нас, поддерживал... Сегодня наш день!» - поделился впечатлениями новоиспеченный чемпион мира ISKA по кикбоксингу.

Отметим, недавно Александр Олейник успешно выступил на международном турнире по кикбоксингу среди профессионалов, который прошел в Эстонии. Наш боец и там добыл чемпионский титул.