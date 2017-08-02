Мариупольский депутат Бородин вновь судится – из-за оскорблений

Сегодня в Жовтневом суде Мариуполя прошло первое заседание по делу депутата Максима Бородина против общественника Дениса Гаврилова. Напомним, конфликт между ними произошел на недавней сессии горсовета, когда Бородину был выделен элитный участок земли – по его словам, «в качестве эксперимента». Гаврилова это возмутило, и он нелицеприятно высказался в адрес Бородина, после чего был изгнан из зала заседания.

Бородина возмутило то, что его, как депутата, оскорбили в общественном месте, он требует от судьи максимального наказания. А вот сам Гаврилов уверяет, что это слово было вовсе не оскорбительным, а более того – литературным. Также, по его словам, в Украине не существует ни одного нормативно-правового акта, который регламентировал бы использование или неиспользование каких-то слов, предложений.

В результате служители Фемиды назначили лингвистическую экспертизу, которая и определит значение этого слова и степень его «нецензурности». Следующее заседание суда пройдет 11 августа.