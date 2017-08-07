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Мариупольский экс-правоохранитель продал ДНР базу данных ГАИ Донетчины

7.08 в 19:21

В Мариуполе сотрудники СБУ задержали бывшего милиционера, который продавал членам ДНР информацию из базы данных ГАИ Донецкой области.

Как сообщает пресс-центр СБУ, мужчина уволился из органов еще в начале конфликта на Донбассе, но с собой «прихватил» почти 450 е-ключей доступа к базе данных, которые на тот момент оценивались в 400 тысяч гривен. Данные о владельцах автомобилей, об арестованных транспортных средствах и находящихся в розыске, он решил продать представителям ДНР. Находясь в Донецке, клиентов он подыскивал через интернет. Товар реализовывал через знакомых в Мариуполе.

Оперативники Управления СБУ в Донецкой области задержали злоумышленника, согласно ст.208 УПК Украины, когда он лично приехал в Мариуполь для продажи заказчикам двадцати е-ключей. Открыто уголовное производство по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

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2017-08-07 19:21:00
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