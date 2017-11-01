Мариупольский гимнаст впервые получил звание лучшего спортсмена месяца в Украине

Гимнаст из Мариуполя Игорь Радивилов признан лучшим спортсменом октября в Украине. Оценку дала Экспертная комиссия Национального олимпийского комитета, сообщает пресс-служба НОК.

«Высокого признания НОК бронзовый призер Олимпиады-2012 в Лондоне Игорь Радивилов удостоен благодаря блестящему выступлению на чемпионате мира. В канадском Монреале опытный украинец в опорном прыжке завоевал «серебро», уступив первому месту лишь одну тысячную балла. Еще в одном финале - в упражнениях на кольцах Игорь Радивилов также продемонстрировал хороший результат, войдя в ТОП-6 самых сильных гимнастов планеты», - говорится в сообщении.

Отмечается, что Игорь Радивилов впервые получает звание лучшего украинского спортсмена месяца. К слову, личного наставника гимнаста Вячеслава Лаврухина назвали лучшим тренером октября.