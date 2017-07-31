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Мариупольский горсовет признан одним из самых ответственных заказчиков в системе ProZorro

31.07 в 10:59

Мариупольский городской совет в тройке наиболее ответственных заказчиков в системе электронных закупок. Он оказался наравне с компаниями «Укрпочта» и «УкрГазВидобування». Об этом свидетельствуют данные сервиса DoZorro, сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, Мариуполь присоединился к сервису в мае текущего года. Всего в DoZorro у Мариупольского горсовета 98 отзывов. Ожидаемая стоимость закупок с ними составляет почти 50 млн грн.

Простыми словами, мониторинговый портал «DoZorro» это «книга жалоб», которая поможет оценить и оставить отзыв по отдельным тендерам. Платформа имеет обратную связь между участниками системы. Также она позволяет подготавливать и подавать официальное обращение в контролирующие органы.

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2017-07-31 10:59:00
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