Мариупольский поэт в столице Украины организовала литературный проект "Лучше бы о любви"
В Киевской Центральной библиотеке имени Достоевского известный мариупольский поэт Оксана Стомина приняла участие в поэтическом вечере, посвящённом тематике войны на Донбассе. Проект, организованный ею совместно с киевским литератором Татьяной Яровициной и бардом Вячеславом Куприенко вызвал большой интерес столичных почитателей поэтического слова. Киевляне со слезами на глазах слушали пронзительные стихи о беде, которую принёс вооружённый конфликт на востоке Украины.
В проекте "Лучше бы о любви" приняли участие представители киевской творческой интеллигенции.
Оксана Стомина посвятила трагическим событиям, происходившим в прифронтовом Мариуполе, целый цикл стихотворений, каждый их которых передаёт переживания людей, невольно вовлечённых в той или иной степени в боевые действия и их последствия. Приведём цитату одного из стихотворений, прочтённых поэтом публике:
КАМЕНЬ
Вот как бывает: живет человек, живет,
Любит, сажает деревья, мосты возводит
Или, к примеру, врачует людей, но вот
Вдруг к человеку другой человек приходит.
И говорит, что, мол, я за тебя решил,
Ты уже тут некстати, весьма некстати.
Будет тебе сердиться, брат! Все, пожил,
Побаловался, построил мосты и хватит.
- Что значит «хватит»? Позвольте! Я не могу!
Я недоделал то, недосоздал это!
Я вот, к примеру, ни разу не спал в стогу!
Я собирался в деревню рвануть на лето!
Сына не вырастил. Не досмотрел отца.
Что значит «хватит»? Позвольте! – кричит в досаде.
- Хватит! – второй поморщился. – Ты – овца!
Так что помалкивай! Знай свое место в стаде!
Ну, и достал из-за пазухи камень/нож/
Танк/РПГ/миномет/АКС/патроны...
Что там еще достают из-за пазух?
- Что ж,
Мы начинаем войну! – и залез на трон. И
Стал наблюдать, улыбаясь ехидно. Да,
С тронов, оно, безусловно, сподручней - рушить
Чьи-то надежды и судьбы, и города,
Бесцеремонно стреляя в сердца и души,
Видеть, как дети теряют своих отцов,
Страстно дырявить людей, как мишени в тире...
Геополитика, детка! В конце концов,
Это уже не ново в подлунном мире.
Геополитика. Знай свое место в ней!
А не согласен, что ж, обращайся к Богу,
Чтоб научил, как не больно терять друзей,
Как привыкать к отчаянью понемногу.
Как умирать от пуль. Как рожать мужчин,
Зная, что их не сберечь, обхватив руками...
Знать, что всегда за одной из своих личин
Прячется подлость, держа наготове камень.