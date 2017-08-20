В Киевской Центральной библиотеке имени Достоевского известный мариупольский поэт Оксана Стомина приняла участие в поэтическом вечере, посвящённом тематике войны на Донбассе. Проект, организованный ею совместно с киевским литератором Татьяной Яровициной и бардом Вячеславом Куприенко вызвал большой интерес столичных почитателей поэтического слова. Киевляне со слезами на глазах слушали пронзительные стихи о беде, которую принёс вооружённый конфликт на востоке Украины.

В проекте "Лучше бы о любви" приняли участие представители киевской творческой интеллигенции.

Оксана Стомина посвятила трагическим событиям, происходившим в прифронтовом Мариуполе, целый цикл стихотворений, каждый их которых передаёт переживания людей, невольно вовлечённых в той или иной степени в боевые действия и их последствия. Приведём цитату одного из стихотворений, прочтённых поэтом публике:

КАМЕНЬ

Вот как бывает: живет человек, живет,

Любит, сажает деревья, мосты возводит

Или, к примеру, врачует людей, но вот

Вдруг к человеку другой человек приходит.

И говорит, что, мол, я за тебя решил,

Ты уже тут некстати, весьма некстати.

Будет тебе сердиться, брат! Все, пожил,

Побаловался, построил мосты и хватит.

- Что значит «хватит»? Позвольте! Я не могу!

Я недоделал то, недосоздал это!

Я вот, к примеру, ни разу не спал в стогу!

Я собирался в деревню рвануть на лето!

Сына не вырастил. Не досмотрел отца.

Что значит «хватит»? Позвольте! – кричит в досаде.

- Хватит! – второй поморщился. – Ты – овца!

Так что помалкивай! Знай свое место в стаде!

Ну, и достал из-за пазухи камень/нож/

Танк/РПГ/миномет/АКС/патроны...

Что там еще достают из-за пазух?

- Что ж,

Мы начинаем войну! – и залез на трон. И

Стал наблюдать, улыбаясь ехидно. Да,

С тронов, оно, безусловно, сподручней - рушить

Чьи-то надежды и судьбы, и города,

Бесцеремонно стреляя в сердца и души,

Видеть, как дети теряют своих отцов,

Страстно дырявить людей, как мишени в тире...

Геополитика, детка! В конце концов,

Это уже не ново в подлунном мире.

Геополитика. Знай свое место в ней!

А не согласен, что ж, обращайся к Богу,

Чтоб научил, как не больно терять друзей,

Как привыкать к отчаянью понемногу.

Как умирать от пуль. Как рожать мужчин,

Зная, что их не сберечь, обхватив руками...

Знать, что всегда за одной из своих личин

Прячется подлость, держа наготове камень.