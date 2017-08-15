Мариупольский порт терпит огромные убытки из-за закрытия РФ Керченского пролива

Как сообщалось ранее, с 9 августа Россия временно перекрыла Керченский пролив в связи с проведением ремонтных работ.

Это стало еще одним ударом для Мариупольского морского торгового порта, который и так переживает не лучшие времена из-за АТО. Клиенты предприятия из-за закрытия пролива вынуждены направлять свои грузы на Черноморские порты. Помимо этого, строительство низкой арки в проливе делает невозможным проход большегрузных кораблей с грузоподъемностью в 25-30 тонн.

И.о. директора Мариупольского порта Александр Олейник прогнозирует, что август предприятие закончит с отрицательным финансовым результатом.

Однако в порту не унывают и не намерены останавливаться только на переработке металлопродукции. Например, сейчас ведется строительство агропромышленного терминала, где будет осуществляться перевалка и зерна, и масличных культур.