Мариупольский пожар обнажил смертельное поле в центре города

Возгорание сухой травы в зелёной зоне Центрального района Мариуполя обнажило целый массив густо расположенных острых кольев, торчащих из земли. Колья представляют реальную угрозу горожанам, которые могут споткнуться о них и получить серьезные травмы, попав на частокол.

Выяснилось, что именно здесь, у здания бывшего детского сада на проспекте Строителей, 85а, по депутатскому запросу коммунальщики производили рубку поросли. Нужно отметить, что при этом деревья срезались на высоте до полуметра от основания. Пожар, уничтоживший траву и обнаживший опасный участок территории города, по счастью, не переметнулся на свалку из веток, срезанных в прошлом году.

По плану очистки города от стихийных свалок она должна была исчезнуть из данного района еще в мае месяце, но про свалку забыли. Она также благополучно пережила "наведение порядка" коммунальщиками, которое производилось здесь несколько недель назад по депутатскому запросу.