Мариупольский шторм повалил четырёхметровую ветку на детскую площадку

У детского сада "Ромашка" во дворе дома 22а на улице Казанцева штормовой ветер повалил толстую ветку длиной около 4 метров на детскую площадку у качели.

По счастливому стечению обстоятельств, в этот момент во дворе никого не было. Пострадавших, по данным жильцов дома, нет.