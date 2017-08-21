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Мариупольский шторм повалил четырёхметровую ветку на детскую площадку

21.08 в 18:30

У детского сада "Ромашка" во дворе дома 22а на улице Казанцева штормовой ветер повалил толстую ветку длиной около 4 метров на детскую площадку у качели.

По счастливому стечению обстоятельств, в этот момент во дворе никого не было. Пострадавших, по данным жильцов дома, нет.

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2017-08-21 18:30:00
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