Мариупольский шторм повалил четырёхметровую ветку на детскую площадку
21.08 в 18:30
У детского сада "Ромашка" во дворе дома 22а на улице Казанцева штормовой ветер повалил толстую ветку длиной около 4 метров на детскую площадку у качели.
По счастливому стечению обстоятельств, в этот момент во дворе никого не было. Пострадавших, по данным жильцов дома, нет.
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2017-08-21 18:30:00
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