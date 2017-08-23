Мариуполь Донбасс Мир и Украина Происшествия Экономика и закон Образование Видео
Аналитика Здоровье Спорт Журналистский блок История Мариуполя

Мариупольский спортсмен завоевал «серебро» Всемирной летней универсиады

23.08 в 20:13

В третий день Всемирной летней универсиады, которая проходит в Тайвани, мариупольский спортсмен Станислав Олиферчик завоевал серебряную медаль.

В паре с Викторией Кесарь они стали серебряными призерами Всемирной универсиады по прыжкам смешанных пар с трехметрового трамплина, сообщает пресс-служба горсовета.

Сейчас сборная Украины на 5 месте в общей таблице, в копилке нашей команды 12 наград.

/uploads/news/964x620/Bs9u8fFO.jpg
2017-08-23 20:13:00
Важные новости
В Мариуполе спасателям подарили новую технику
23.08 в 20:48
В Мариуполе прошел концерт ко Дню Независимости Украины
23.08 в 19:42
Лента новостей
В Мариуполе спасателям подарили новую технику
23.08 в 20:48
Мариупольский спортсмен завоевал «серебро» Всемирной летней универсиады
23.08 в 20:13
В Мариуполе прошел концерт ко Дню Независимости Украины
23.08 в 19:42
В Минске договорились о «школьном» перемирии с 25 августа
23.08 в 19:02
В Мариуполе вода заливает улицу
23.08 в 18:50
Во время визита Порошенко в Харьковскую область поступило анонимное сообщение о покушении на него – СМИ
23.08 в 17:58
В Мариуполе демонстрируется уникальная графика художника Валерия Татара
23.08 в 17:32
Гройсман: учителям в следующем году на 1,5 тысячи повысят зарплаты
23.08 в 16:27