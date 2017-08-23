Мариупольский спортсмен завоевал «серебро» Всемирной летней универсиады
23.08 в 20:13
В третий день Всемирной летней универсиады, которая проходит в Тайвани, мариупольский спортсмен Станислав Олиферчик завоевал серебряную медаль.
В паре с Викторией Кесарь они стали серебряными призерами Всемирной универсиады по прыжкам смешанных пар с трехметрового трамплина, сообщает пресс-служба горсовета.
Сейчас сборная Украины на 5 месте в общей таблице, в копилке нашей команды 12 наград.
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2017-08-23 20:13:00
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