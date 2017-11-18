Мариупольским морпехам вручили награды «Народный герой»

Вчера в Мариуполе волонтеры вручили награды «Народный герой». Это ордена, которые изготавливаются за средства обычных жителей, и в этот раз их получили 10 бойцов 503-го отдельного батальона морской пехоты.

Инициаторы «народной» премии - историк и публицист Елена Стяжкина и общественная организация «Новый Мариуполь». Впервые они наградили бойцов в сентябре 2015 года, пишет «Остров».

«Огромное вам спасибо. Для моих мальчишек важен факт поддержки местным населением. Вы лучшие. Мы вас в обиду не дадим», - поблагодарил волонтеров в Фейсбуке заместитель командира батальона по морально-психологическому обеспечению Александр Шкут.

В этом году звание «Народный герой» присвоят также 6 декабря, в день ВСУ. Средства на 10 наград уже собрано.