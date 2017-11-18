Мариуполь Донбасс Мир и Украина Происшествия Экономика и закон Образование Видео
Аналитика Здоровье Спорт Журналистский блок История Мариуполя

Мариупольским морпехам вручили награды «Народный герой»

18.11 в 20:19

Вчера в Мариуполе волонтеры вручили награды «Народный герой». Это ордена, которые изготавливаются за средства обычных жителей, и в этот раз их получили 10 бойцов 503-го отдельного батальона морской пехоты.

Инициаторы «народной» премии - историк и публицист Елена Стяжкина и общественная организация «Новый Мариуполь». Впервые они наградили бойцов в сентябре 2015 года, пишет «Остров».

«Огромное вам спасибо. Для моих мальчишек важен факт поддержки местным населением. Вы лучшие. Мы вас в обиду не дадим», - поблагодарил волонтеров в Фейсбуке заместитель командира батальона по морально-психологическому обеспечению Александр Шкут.

В этом году звание «Народный герой» присвоят также 6 декабря, в день ВСУ. Средства на 10 наград уже собрано.

/uploads/news/964x620/4pdi28rb.jpg
/uploads/news/964x620/0jYztvxJ.jpg
/uploads/news/964x620/QFkdehl1.jpg
/uploads/news/964x620/7cDKk0t3.jpg
/uploads/news/964x620/S03pqF3I.jpg
2017-11-18 20:19:00
Важные новости
В Мариуполе создадут управление по развитию имиджа
18.11 в 19:37
Камера ОБСЕ зафиксировала взрывы возле Донецкой фильтровальной станции
18.11 в 18:57
Лента новостей
Мариупольским морпехам вручили награды «Народный герой»
18.11 в 20:19
В Мариуполе создадут управление по развитию имиджа
18.11 в 19:37
Камера ОБСЕ зафиксировала взрывы возле Донецкой фильтровальной станции
18.11 в 18:57
Американский режиссер Дэвид Линч откроет в Украине Фонд психологической помощи
18.11 в 18:25
На Донетчине вор погиб на опоре от удара током
18.11 в 18:02
В Мариуполе прошел еще один субботник
18.11 в 17:04
В Одессе сорвали спектакль российского артиста Константина Райкина
18.11 в 16:32
Польша не пустила в страну украинца из «черного списка»
18.11 в 16:00