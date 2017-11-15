Мариупольское радио будет информировать о ситуации на КПВВ

«Авторадио Мариуполь» будет дважды в день информировать горожан и жителей близлежащих населенных пунктов о ситуации на КПВВ «Новотроицкое» и «Гнутово».

Как отмечает общественная организация «Фундація.101», актуальную информацию о ситуации смогут сообщать очевидцы по телефону (0629) 52-62-72.

«В первую очередь, звонить могут граждане, которые пересекают линии разграничения через КПВВ "Новотроицкое" и "Гнутово". Это связано с тем, что "Авторадио" распространяет свой сигнал на Мариуполь и населенные пункты вокруг него. Однако! Если будут поступает звонки с других работающих КПВВ - "Майорское", "Марьинка", "Станица Луганская" - ведущие эфира обязаны сообщать и эти данные», - говорится в сообщении.