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Мариупольское ТТУ возьмет кредит в Европейском банке на покупку новых трамваев и троллейбусов

25.10 в 15:49

На ХХІІ сессии Мариупольского городского совета VII созыва сегодня депутаты проголосовали за начало подготовки кредитного финансирования программы обновления троллейбусного парка ТТУ.

Как заявил директор Департамента экономики Мариуполя Евгений Бодягин, для доведения количественного преобладания городского транспорта в системе пассажирских перевозок с 30 до 70% необходимо кредитное финансирование. Планируется проведение согласований о процедуре проверок представителями ЕБР финансовой состоятельности ТТУ для гарантирования погашения кредитов. Проверки пройдут в четыре этапа.

При положительном заключении ЕБР начнёт выделять кредитные средства, на которые будет проведено насыщение маршрутов города новым муниципальным транспортом.

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2017-10-25 15:49:00
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