Мариуполь Донбасс Мир и Украина Происшествия Экономика и закон Образование Видео
Аналитика Здоровье Спорт Журналистский блок История Мариуполя

Мариупольскому военному госпиталю подарили эндоскоп за миллион гривен

15.11 в 14:19

Одесский военный госпиталь передал коллегам из Мариуполя современный эндоскоп Olympus стоимостью более 1 миллиона гривен, сообщает пресс-служба горсовета.

Как рассказал начальник отдела эндоскопии 61-го военно-мобильного госпиталя, полковник Олег Довбенко, у них был эндоскоп, но он уже устарел. Новый аппарат очень удобный, его можно использовать не только ургентно, но и в диагностических целях. «Его в срочном порядке можно перенести как в палату, так и в операционную. Такая возможность крайне важна для военных, которых привезли с травмами с передовой. Для гражданского населения в бытовых травмах – это также активно применяется», - отметил медик.

Военные врачи с помощью эндоскопа будут лечить не только бойцов, но и местных жителей, причем абсолютно бесплатно.

Кроме того, военный госпиталь будет развиваться и дальше. Ректор Одесского национального медуниверситета Валерий Запорожан признался, что вскоре он станет клиническим стационарным отделением: «Сюда будут приезжать лучшие врачи и специалисты для проведения операций и лекций для местных медиков. Мы готовы сотрудничать и благодарны Мариуполю за предоставленную возможность оказывать помощь нашим ребятам с передовой».

/uploads/news/964x620/ZvzFsSGu.jpg
/uploads/news/964x620/acxpOkJB.jpg
/uploads/news/964x620/014barJg.jpg
/uploads/news/964x620/VG5dD9FL.jpg
/uploads/news/964x620/UOifYakh.jpg
/uploads/news/964x620/jjiEfMpn.jpg
/uploads/news/964x620/3Lf1Lxo7.jpg
/uploads/news/964x620/LyOGoRxv.jpg
/uploads/news/964x620/uKhfLZnJ.jpg
2017-11-15 14:19:00
Важные новости
На Донетчине военные открыли огонь по 64-летней пенсионерке
15.11 в 15:22
На Левобережье Мариуполя сносят памятник городам-героям Второй мировой войны
15.11 в 15:01
Лента новостей
На Донетчине военные открыли огонь по 64-летней пенсионерке
15.11 в 15:22
На Левобережье Мариуполя сносят памятник городам-героям Второй мировой войны
15.11 в 15:01
Во время ремонта дороги в Луганской области нашли боеприпас времен Второй мировой войны
15.11 в 14:45
Мариупольскому военному госпиталю подарили эндоскоп за миллион гривен
15.11 в 14:19
В Минске проходят переговоры Трехсторонней контактной группы
15.11 в 13:58
Беларусь готова отправить своих миротворцев на восток Украины
15.11 в 13:46
В Украине хотят внедрить единую службу экстренной помощи «112»
15.11 в 13:19
В Мариуполе вновь завоют сирены
15.11 в 13:08