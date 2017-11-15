Мариупольскому военному госпиталю подарили эндоскоп за миллион гривен

Одесский военный госпиталь передал коллегам из Мариуполя современный эндоскоп Olympus стоимостью более 1 миллиона гривен, сообщает пресс-служба горсовета.

Как рассказал начальник отдела эндоскопии 61-го военно-мобильного госпиталя, полковник Олег Довбенко, у них был эндоскоп, но он уже устарел. Новый аппарат очень удобный, его можно использовать не только ургентно, но и в диагностических целях. «Его в срочном порядке можно перенести как в палату, так и в операционную. Такая возможность крайне важна для военных, которых привезли с травмами с передовой. Для гражданского населения в бытовых травмах – это также активно применяется», - отметил медик.

Военные врачи с помощью эндоскопа будут лечить не только бойцов, но и местных жителей, причем абсолютно бесплатно.

Кроме того, военный госпиталь будет развиваться и дальше. Ректор Одесского национального медуниверситета Валерий Запорожан признался, что вскоре он станет клиническим стационарным отделением: «Сюда будут приезжать лучшие врачи и специалисты для проведения операций и лекций для местных медиков. Мы готовы сотрудничать и благодарны Мариуполю за предоставленную возможность оказывать помощь нашим ребятам с передовой».