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«Мариупольтеплосети» никак не удается закупить уголь, но угрозы срыва отопительного сезона нет

8.11 в 12:16

У теплоснабжающего предприятия Мариуполя возникли проблемы с приобретением топлива. По информации пресс-службы мэрии, в системе электронных закупок ProZorro КП «Мариупольтеплосеть» был объявлен тендер на закупку угля. Но в ходе проверки документации победителя торгов, специалистами предприятия были выявлены нарушения. В результате тендер отменен.

Как рассказал директор «Мариупольтеплосети» Дмитрий Мирошниченко, первые торги на закупку угля в рамках мероприятий по подготовке к зимнему периоду 2017-2018 годов были объявлены 8 сентября. Но в связи с тем, что с предложением вышел лишь один поставщик, они не состоялись. Далее, согласно Закону Украины «О публичных закупках», был объявлен новый тендер, на который вышли уже пять компаний. Тем не менее, в ходе проверки документации потенциального победителя тендерный комитет коммунального предприятия выявил ряд нарушений.

«После аукциона, который состоялся 23 сентября, мы провели проверку. В результате выяснилось, что у победителя нет документации, подтверждающей место происхождения угля. Без этих данных мы не можем проводить закупку. Потому 27 октября этот участник был дисквалифицирован», - сообщил директор «Мариупольтеплосети».

Он отметил, что проверка выявила нарушения и у других участников торгов. Так, две компании оказались связанными между собой. По его словам, у них даже был один контактный номер. В связи с чем, 1 ноября их дисквалифицировали. Сейчас идет проверка оставшихся двух участников.

«Если и они будут исключены в связи с нарушением Закона, мы продолжим искать поставщиков, которые смогут предъявить полный перечень документов. На сегодняшний день у «Мариупольтеплосети» есть запас угля. Угрозы срыва отопительного сезона нет», - подчеркнул Дмитрий Мирошниченко.

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2017-11-08 12:16:00
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